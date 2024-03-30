У автомобиля Tesla оторвались колеса при ДТП на Киевском шоссе

На Киевском шоссе в Москве у автомобиля Tesla оторвались колеса при ДТП, сообщает РИА Новости в своем Telegram-канале.

По данным корреспондента агентства, авария произошла днем в субботу возле поворота на Алабино. При столкновении седана Tesla и кроссовера Range Rover Evoque, американский автомобиль развернуло против хода движения. У Tesla оторвало правое заднее колесо. Еще одно колесо Tesla оказалось на обочине.

В опубликованном видео видно, что рядом со столкнувшимися легковыми автомобилями находится самосвал «КамАЗ», принадлежащий коммунальным службам. У Tesla наблюдаются повреждения передней части кузова. О пострадавших не сообщается.

По данным сервиса «Яндекс.Карты» по состоянию на 16:10 мск, в районе 49-го км Киевского шоссе у поворота на Алабино при движении в область наблюдается пробка длиной более 1,5 км. Пользователи сообщают, что из-за ДТП ограничено движение в среднем и правом ряду.

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