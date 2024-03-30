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Уфимские гаишники по видео в соцсетях нашли дрифтера и отобрали у него машину

В Уфе у дрифтера отобрали машину после публикации видео в соцсетях

Сотрудники ГИБДД в Уфе разыскали водителя ВАЗ-2114, устроившего дрифт на городской улице, и изъяли его автомобиль. Это произошло после публикации видео с нарушением в соцсетях, сообщается в Telegram-канале главы ГИБДД Башкортостана Владимира Севастьянова.

Инцидент, попавший на видео, произошел на восточном выезде из Уфы. Правонарушителем оказался 22-летний молодой человек, не имеющий водительских прав. Ранее он 90 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД.

«В этот раз водитель отечественного авто был привлечен к административной ответственности по шести нарушениям ПДД, в том числе, по ст. 12.7 КоАП РФ за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством», — отмечается в сообщении главы республиканской ГИБДД.

Решением суда нарушитель помещен под административный арест на пять суток. Его автомобиль изъят и помещен на спецстоянку.

Ранее в Краснодаре водитель хлебной «Газели» протаранил более 10 машин и сбежал.

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