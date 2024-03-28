Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пассажирка такси избила водителя ногами и попала на видео

Момент избиения пассажиркой такси водителя во Владивостоке попал на видео

Во Владивостоке женщина обматерила и избила ногами таксиста. Видео конфликта опубликовал Telegram-канал Svodka25.

«Таксист сделал простое замечание женщине, так как она прямо в салоне распивала бутылку пива. В ответ на это посыпались серьезные беспочвенные оскорбления и угрозы различного содержания», — говорится в сообщении.

В конце поездки женщина начала избивать таксиста грязными ногами и всячески провоцировала аварийную ситуацию.

За всю поездку таксист ни разу не оскорбил женщину.

До этого стало известно, что в Челябинской области водитель такси решил устроить поджог здания, в котором размещаются администрация поселка Северный, почта и магазин.

Cотрудники полиции установили причастность к противоправному деянию ранее судимого 38-летнего местного жителя. Полицейские выяснили, что мужчина из-за семейно-бытового конфликта с супругой решил поджечь здание, облил его легковоспламеняющейся жидкостью, попытался поджечь зажигалкой, но завершить преступный умысел не смог и ушел.

Ранее сообщалось, что в Сочи водитель решил скомпрометировать полицейских, разбив голову об стену.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами