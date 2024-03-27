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Появились подробности о ДТП в центре Курска

Полиция: в центре Курска в ДТП с машинами и автобусами пострадали 10 человек

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На улице Дзержинского в центре Курска в результате столкновения автобуса с несколькими легковыми автомобилями пострадали десять человек, в том числе двое детей. Об этом сообщила пресс-служба полиции Курской области в Telegram-канале.

Отмечается, что шестеро из десяти пострадавших госпитализированы.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД. По двум полосам со стороны Красной площади к Центральному рынку движение транспорта временно приостановлено.

Отмечается, что регулируют движение сотрудники ГИБДД. На месте происшествия работают четыре экипажа дорожно-патрульной службы.

Информации о состоянии здоровья пострадавших не приводится.

Telegram-канал Baza сообщал, что в Курске у центрального рынка на улице Дзержинского взорвался автомобиль после ДТП.

Автобус протаранил несколько легковых машин и врезался в другой автобус. От удара в одном из автомобилей взорвался газовый баллон. По предварительной информации, у автобуса могли отказать тормоза.

Ранее на видео попал момент, как в Курске пешеходы спасаются от летящего в них автобуса.

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