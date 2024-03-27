Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Китае представили внедорожник Haval Dargo нового поколения

Новый внедорожник Haval Dargo сохранил прежний дизайн

close
100%
Haval

В Китае дебютировал внедорожник Haval Big Dog Hi4 второго поколения. В России модель продается под названием Dargo. Об этом сообщает carnewschina.com.

Внешне Haval Big Dog Hi4 второго поколения существенно не изменился. Спереди у него установлена многоугольная решетка радиатора, а на задней двери появился новый значок «Hi4».

Отмечается, что у внедорожника изначально была бензоэлектрическая версия, но с передним приводом. Теперь же дебютировала полноприводная и более мощная гибридная версия Hi4, которая рассчитана на серьезное бездорожье. Машина оснащена семью режимами движения, включая «Экономичный», «Спортивный», «Грязь» и «Песок».

Автомобиль оснастили трехмоторной гибридной установкой на базе 1,5-литрового бензинового двигателя. Вместе с двумя электродвигателями он развивает 378 л.с. Расход топлива составляет 1,83 л. на 100 км пути в смешанном цикле. На «чистом» электричестве внедорожник может проехать до 102 км.

Ранее дилеры оценили Kia Rio под брендом Solaris в 2,2 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами