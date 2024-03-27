В Китае представили внедорожник Haval Dargo нового поколения

В Китае дебютировал внедорожник Haval Big Dog Hi4 второго поколения. В России модель продается под названием Dargo. Об этом сообщает carnewschina.com.

Внешне Haval Big Dog Hi4 второго поколения существенно не изменился. Спереди у него установлена многоугольная решетка радиатора, а на задней двери появился новый значок «Hi4».

Отмечается, что у внедорожника изначально была бензоэлектрическая версия, но с передним приводом. Теперь же дебютировала полноприводная и более мощная гибридная версия Hi4, которая рассчитана на серьезное бездорожье. Машина оснащена семью режимами движения, включая «Экономичный», «Спортивный», «Грязь» и «Песок».

Автомобиль оснастили трехмоторной гибридной установкой на базе 1,5-литрового бензинового двигателя. Вместе с двумя электродвигателями он развивает 378 л.с. Расход топлива составляет 1,83 л. на 100 км пути в смешанном цикле. На «чистом» электричестве внедорожник может проехать до 102 км.

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