На Урале отменили штрафы, которые гаишники выписали дальнобойщику в момент инсульта

На Урале ГИБДД по требованию прокуратуры отменила штрафы дальнобойщику Роману Кочурову, который несколько часов угасал от инсульта на глазах автоинспекторов. Об этом пишет «Российская газета».

Дальнобойщик получил штрафы в размере 2,5 тыс. руб. за неправильную парковку и непристегнутый ремень, когда находился в реанимации после инсульта. Приступ у водителя случился прямо во время дороги из Тюмени. Заподозрив неладное, Кочуров свернул фуру на обочину, но прицеп занесло на трассу, в результате чего был задет проезжающий мимо автомобиль. На место ДТП приехали сотрудники ГИБДД, которые решили, что водитель большегруза находится в нетрезвом состоянии или под наркотиками. В итоге мужчина шесть часов провел на дороге, угасая от инсульта, пока на место не приехал его коллега, вызвавший скорую помощь.

В ходе разбирательств было доказано, что Кочуров нарушил ПДД уже в безсознательном состоянии. Расследование дела о халатности автоинспекторов взял на контроль глава СК России Александр Бастрыкин.

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