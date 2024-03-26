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В Европе популярные автомобили Porsche оказались вне закона

Porsche откажется от выпуска некоторых авто в Европе из-за кибербезопасности

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Bilgin Sasmaz/Global Look Press

Немецкая компания Porsche оказалась вынуждена досрочно снять с производства спорткары Boxster и Cayman из-за новых правил кибербезопасности, которые вступают в силу в июле 2024 года. Об этом пишет motor1.com.

В компании пояснили, что трудности возникли из-за электрической архитектуры автомобилей, которые не соответствуют новым европейским стандартам кибербезопасности. При этом доработка моделей обойдется производителю примерно в половину бюджета создания нового авто, поэтому данное решение будет финансово нецелесообразным.

Отмечается, что ранее Porsche решила отказаться от продаж бензинового кроссовера Macan в Европе. Также издание напомнило, что четвертое поколение Boxster и Cayman — это довольно старый продукт, дебютировавший в 2016 году под внутренним кодовым названием «982». При этом Macan первого поколения появился на рынке еще раньше — в 2014 году. Уход этих моделей из ЕС не должен сильно сказаться на прибыли производителя, однако последняя пользовалась высоким спросом.

В то же время на рынке Европы пока останутся модели Cayman GT4 RS и Boxster RS Spyder — на них действуют послабления, поскольку они выпускаются ограниченными сериями.

До этого страховщики назвали самые аварийные марки автомобилей в России. Оказалось, что чаще всего убытки терпят владельцы Land Rover, Jaguar, Porsche, BMW, MINI и Mercedes-Benz.

Ранее в Петербурге депутаты предложили штрафовать за парковку во дворах на разметке.

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