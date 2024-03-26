Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Истерику водителя, напавшего на скорую помощь в Краснодарском крае, сняли на видео

В Краснодарском крае водитель не пропустил скорую помощь и устроил истерику

В Краснодарском крае мужчина на внедорожнике Mercedes-Benz напал на водителя скорой помощи. Об этом сообщает Telegram-канал ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«Дорожный инцидент произошел на трассе в станице Динской в минувшие выходные. Очевидцы сняли на видео и выложили в сеть Интернет конфликт между водителями иномарки и каретой скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.

Судя по видео, во время инцидента мужчина несколько раз замахивается на водителя скорой помощи рукой и сильно кричит на него. Немного позже «скорая» уезжает по обочине с включенными спецсигналами.

Выяснилось, что за рулем внедорожника находился житель республики Адыгея. Составлены и направлены на рассмотрение в суд материалы по части 2 статьи 12.17 КоАП, по части 2 статьи 12.2 КоАП РФ «Непредоставление преимущества в движении транспортному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами».

До этого стало известно, что фигурант дела о теракте в «Крокусе» работал водителем маршрутки в Твери. Речь идет о 33-летнем Аминчоне Исломове. Он имеет множество штрафов от ГИБДД, один из них — за нарушение ПДД, повлекшее средний вред здоровью.

Ранее сообщалось, что сотрудник ГИБДД рассказал о погоне за террористами из «Крокуса».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами