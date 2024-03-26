Истерику водителя, напавшего на скорую помощь в Краснодарском крае, сняли на видео

В Краснодарском крае мужчина на внедорожнике Mercedes-Benz напал на водителя скорой помощи. Об этом сообщает Telegram-канал ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«Дорожный инцидент произошел на трассе в станице Динской в минувшие выходные. Очевидцы сняли на видео и выложили в сеть Интернет конфликт между водителями иномарки и каретой скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.

Судя по видео, во время инцидента мужчина несколько раз замахивается на водителя скорой помощи рукой и сильно кричит на него. Немного позже «скорая» уезжает по обочине с включенными спецсигналами.

Выяснилось, что за рулем внедорожника находился житель республики Адыгея. Составлены и направлены на рассмотрение в суд материалы по части 2 статьи 12.17 КоАП, по части 2 статьи 12.2 КоАП РФ «Непредоставление преимущества в движении транспортному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами».

До этого стало известно, что фигурант дела о теракте в «Крокусе» работал водителем маршрутки в Твери. Речь идет о 33-летнем Аминчоне Исломове. Он имеет множество штрафов от ГИБДД, один из них — за нарушение ПДД, повлекшее средний вред здоровью.

Ранее сообщалось, что сотрудник ГИБДД рассказал о погоне за террористами из «Крокуса».