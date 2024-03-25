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Россиянам назвали пять кроссоверов, которые можно выгодно купить

«За рулем» назвал пять подержанных кроссоверов, которые можно выгодно купить

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Toyota

Автомобили Mitsubishi Eclipse Cross, Ford Ecosport, Renault Koleos, Toyota Venza и Honda Crosstour не продавались в России большими тиражами и неинтересны для перекупщиков, поэтому их можно выгодно купить на вторичном рынке. Об этом пишет «За рулем».

Преимуществом кроссоверов Mitsubishi Eclipse Cross издание называет тот факт, что большинство выставленных на продажу автомобилей имеют небольшой пробег. При этом машина оснащалась тем же вариатором Jatco, что и более популярный Outlander.

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Дмитрий Катков/«Газета.Ru»

Шестилетний Ford Ecosport можно приобрести по той же цене, что и Renault Duster, однако Ford имеет большую надежность и более современное оснащение.

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Кирилл Кейлин

Renault Koleos второго поколения, который продавался в России с 2017 года по технике аналогичен Nissan X-Trail, однако при том же пробеге продается дешевле, чем кроссовер японской марки, указывает «За рулем». Кроме того, дорожный просвет у него больше, чем у популярного Mitsubishi Outlander.

Среди преимуществ Toyota Venza — атмосферный мотор с большим ресурсом и классический гидромеханический автомат — притом, что Venza продается по цене более компактного RAV4, снабженного вариатором.

Honda Crosstour по габаритам и оснащению близок к Toyota Land Cruiser 200, однако предлагается на «вторичке» вдвое дешевле.

Ранее в России начались продажи BAIC X75 по цене от 3 млн рублей.

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