Еще один водитель такси опознал напавшего на «Крокус» террориста

Второй таксист опознал одного из террористов, который напал на «Крокус» 22 марта. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«По нашим данным, Денис К. подвозил двух подозрительных пассажиров 21 марта. Выехали они с Анадырского проезда, причем место посадки выбрали странное – в глуши, очень далеко от жилых домов. Доехали до «ВДНХ» и вышли на улице Сельскохозяйственной. Расплатились наличкой и вышли. А 24 числа в новостях таксист увидел того самого пассажира и сразу его узнал», — говорится в сообщении.

До этого Telegram-канал Baza сообщил, что террориста узнал житель Чечни, работающий таксистом. По его словам, 7 марта около 19:30 он проезжал мимо «Крокуса» и получил заказ до деревни Путилково. В автомобиль сел молодой человек в кожаной куртке коричневого цвета. Таксист довез его по указанному адресу.

Позже, после теракта, таксист узнал в одном из нападавших на «Крокус» своего пассажира. В Baza отметили, что вероятно, речь идет о 25-летнем Фаридуни Шамсутдине.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел вечером 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. Четырех подозреваемых в исполнении теракта задержали в Брянской области 23 марта. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Ранее в МВД опровергли сообщения о полицейской машине на парковке «Крокуса» в момент теракта.