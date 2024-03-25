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Таксист узнал в одном из террористов пассажира, которого он подвез от «Крокуса» до дома

Baza: таксист за две недели до теракта подвозил одного из нападавших до дома

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Максим Блинов/РИА Новости

Таксист узнал одного из террористов, напавших на «Крокус». За две недели до нападения он подвозил его от концертной площадки до дома. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным Baza, 23 марта в полицию обратился житель Чечни, работающий таксистом. По его словам, 7 марта около 19:30 он проезжал мимо «Крокуса» и получил заказ до деревни Путилково. В автомобиль сел молодой человек в кожаной куртке коричневого цвета. Таксист довез его по указанному адресу.

Позже, после теракта, таксист узнал в одном из нападавших своего пассажира. В Baza отметили, что вероятно, речь идет о 25-летнем Фаридуни Шамсутдине.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел вечером 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. Четырех подозреваемых в исполнении теракта задержали в Брянской области 23 марта. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Ранее в МВД опровергли сообщения о полицейской машине на парковке «Крокуса» в момент теракта.

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