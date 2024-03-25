Средняя цена нового автомобиля в РФ за два года увеличилась в 1,5 раза

Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в 2023 году составила 2,96 млн рублей, что в 1,5 раза больше, чем два года назад. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«По итогам 2023 года этот показатель составил 2,96 млн рублей. При этом в 2021 году средневзвешенная цена была равна 1,99 млн рублей. Таким образом, за прошедшие два года новые автомобили стали дороже в среднем почти на 1 млн рублей, т.е. практически в 1,5 раза», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что объем продаж новых легковых автомобилей в России за 2023 год вырос на 69%. Всего за период было реализовано 1,06 млн машин.

Чаще всего в 2023-м россияне покупали машины Lada. На отечественную марку пришлось более трети всех продаж. При этом за год в стране резко вырос спрос на китайские бренды. Так, за 12 месяцев Geely нарастил продажи своей продукции в РФ в 3,5 раза, до 93,55 тыс. штук, Haval — в 3,3 раза, до 111,7 тыс., Chery — в 3 раза, до 118,95 тыс.

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