Автосалоны начали предлагать Lada Vesta с вариатором с огромной скидкой

Дилеры «АвтоВАЗа» стали предлагать автомобили Lada Vesta с вариатором ниже стоимости, которую назначила российская компания. Об этом сообщает портал «Южный автомобиль».

Так, один из дилерских холдингов Краснодара предлагает модель с вариатором на 300 тыс. дешевле рекомендованной розничной цены (РРЦ), но при условии покупки машины в кредит и по программе Trade-in. В итоге машину можно забрать за 1,28 млн рублей.

Дилер из Ростова-на-Дону предлагает купить автомобиль в базовой версии за 1,68 млн рублей, что почти на 100 тыс. рублей дороже РРЦ.

Стоимость Lada Vesta с 1,8-литровым мотором Evo (122 л.с.) и вариатором стартует от 1,6 млн руб., что на 75 тыс. руб. дороже версии в аналогичной комплектации с 1,6-литровым двигателем и механической коробкой передач.

До этого автоэксперт Ракитин назвал установку китайского вариатора WLY CVT18 в Lada Vesta хорошим решением. По его словам, он надежный. Главное — это аккуратные разгоны, отсутствие перегревов и своевременная замена масла.

Отмечается, что новый вариатор похож на Jatco JF015E, который раньше устанавливали в машины Lada, когда маркой владела компания Renault.

Также выяснилось, что WLY CVT18 часто можно встретить на автомобилях Chery, поэтому с ним хорошо знакомы механики. В некоторых машинах китайской компании ломались подшипники конусов, однако в отношении Lada эксперты таких проблем не ждут из-за более легких условий работы.

Продажи Lada Vesta с вариатором начались в России 11 марта 2024 года.

Ранее сообщалось, что самая дорогая Lada Vesta с вариатором обойдется россиянам в 2,1 млн рублей.