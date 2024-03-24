В США сильный град разнес стекла у 300 машин

В американском штате Миссури град разбил стекла у 300 автомобилей, которые находились на большой открытой парковке. Об этом сообщает «За рулем».

Отмечается, что сильнее всего пострадали автомобили с люком на крыше, у них больше площадь остекления, а значит, и нанесенный ущерб. Однако, по данным издания, у машин есть страховки, по которым владельцы смогут получить выплаты.

В момент инцидента на стоянке находились автомобили Mercedes-Benz, Infiniti, BMW, Nissan, Ford, Chevrolet и другие.

До этого в Германии блогеры обнаружили заброшенный дилерский центр, в котором находятся разбитые автомобили Lada и Kia.

Автосалон начинал свою работу с продажи автомобилей Lada, а затем перешел на продажу моделей Kia. Он также был мультибрендовым сервисным центром, где обслуживались различные автомобили, включая Volkswagen и Nissan. Однако 15 лет назад братья поссорились и закрыли бизнес. При этом непроданные автомобили остались стоять внутри здания. Все они пострадали от вандализма.

Ранее сообщалось, что автоэксперты «За рулем» выявили у кроссовера Haval Dargo X высокий расход топлива.