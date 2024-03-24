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Преемник модели Volkswagen Passat полностью раскрыт до своей премьеры

В Сети опубликовали фото пятиметрового седана Volkswagen Magotan

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ithome.com

Компания Volkswagen на автосалоне в Пекине представит новый седан Magotan, который является преемником модели Passat. Об этом сообщает ithome.com.

Длина автомобиля составляет 4990 мм, ширина — 1854 мм, высота — 1487 мм. Колесная база — 2871 мм. Таким образом, седан для рынка КНР на восемь сантиметров крупнее «глобального» универсала Passat B9. В салоне установлены цифровая приборная панель и два широких монитора.

В Китае автомобиль будет предлагаться с 2,0-литровым турбомотором мощностью 220 л.с. Будут и более простые 1,5-литровые 160-сильные модификации. Привод передний, а коробка передач роботизированная.

Подробная информация о модели будет объявлена во время презентации, которая состоится 25 апреля.

До этого стало известно, что самым надежным дизельным двигателем в истории признали 3,0-литровый BMW M57. BMW M57 выпускался с 1998 по 2013 год и выдавал 181-282 л.с. Им оснащали BMW 3-й, 5-й, 6-й и 7-й серий, а также разные кроссоверы BMW X.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» приступил к испытаниям нового автомобиля.

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