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В Германии обнаружили заброшенный автосалон с изувеченными автомобилями Lada

В Германии нашли заброшенный дилерский центр с разбитыми автомобилями Lada

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Павел Бедняков/РИА Новости

В Германии блогеры обнаружили заброшенный дилерский центр, в котором находятся разбитые автомобили Lada и Kia. Об этом сообщает «За рулем».

Отмечается, что автосалон начинал свою работу с продажи автомобилей Lada, а затем перешел на продажу моделей Kia. Он также был мультибрендовым сервисным центром, где обслуживались различные автомобили, включая Volkswagen и Nissan.

Это был семейный бизнес, принадлежавший двум братьям. Однако 15 лет назад братья поссорились и закрыли бизнес. При этом непроданные автомобили остались стоять внутри здания. Все они пострадали от вандализма.

До этого портал HotCars провел исследование и составил рейтинг самых быстрых автомобилей массового производства стоимостью менее $30 тыс. (2,7 млн рублей по курсу на момент публикации).

Так, самым быстрым массовым автомобилем признан Chevrolet Camaro 1LT 2023 года, который разгоняется с места до 60 миль в час (0-97 км/ч) всего за 5,4 с. Максимальная скорость — 249 км/ч.

Ранее сообщалось, что автоэксперты «За рулем» выявили у кроссовера Haval Dargo X высокий расход топлива.

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