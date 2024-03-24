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Стало известно о существенных недостатках кроссовера Haval Dargo X

Автоэксперты «За рулем» выявили у кроссовера Haval Dargo X высокий расход топлива

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Haval

Автоэксперты журнала «За рулем» провели длительный тест-драйв автомобиля Haval Dargo X и нашли несколько недостатков у этой машины.

Так, по данным специалистов, у Haval Dargo X отсутствует раздельное включение потолочных плафонов. Если пассажиру нужен свет, вторая лампа будет светить водителю в глаза. Эксперты предложили покупать фонарик на гибкой ножке и подключать его в USB-порт за зеркалом заднего вида.

Второй недостаток — адаптивный круиз-контроль. Он работает по показателям стереокамеры. Система привередлива к погоде и неадекватно тормозит в поворотах.

Третий недостаток — на автомобиле для бездорожья установлена роботизированная коробка передач, а не классическая автоматическая трансмиссия.

Кроме того, автоэкспертам не понравилось, что форсунки стеклоомывателя находятся глубоко под капотом и их засыпает снегом, который тяжело вычистить. Кроме того, у кроссовера Haval Dargo X наблюдается повышенный расход топлива. На трассе автомобиль расходует 10 л бензина на 100 км пути, а в смешанном --12 л.

Внешне автомобиль от обычного Dargo можно отличить по решетке радиатора в черной рамке, пластиковому обвесу и заклепкам на колесных арках. В палитре цветов для кузова — «Благородный агат» (белый), «Графитовый кварц» (серый), «Терракотовый сапфир» (оранжевый) и «Черный нефрит» (черный). Корпуса внешних зеркал окрашены в серый цвет.

Haval Dargo X оснащен двухлитровым 192-сильным бензиновым мотором, роботизированной коробкой передач и системой полного привода.

До этого портал HotCars провел исследование и составил рейтинг самых быстрых автомобилей массового производства стоимостью менее $30 тыс. (2,7 млн рублей по курсу на момент публикации).

Так, самым быстрым массовым автомобилем признан Chevrolet Camaro 1LT 2023 года, который разгоняется с места до 60 миль в час (0-97 км/ч) всего за 5,4 с. Максимальная скорость — 249 км/ч.

Ранее сообщалось, что Ford показал новый комплект нагнетателя для Mustang 2024 года.

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