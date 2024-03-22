Водителям рассказали, какой штраф они получат за пересечение сплошной линии в 2024 году

Наказание за пересечение сплошной линии зависит не от вида разметки, а от тяжести совершенного нарушения. Об этом сообщают «Известия».

Издание напомнило, что пересечение сплошной считается серьезным нарушением ПДД, которое могут приравнять к выезду на «встречку». При худшем сценарии водитель получит крупный штраф и лишится прав.

При этом многие россияне ошибочно полагают, что степень наказания зависит от вида разметки, якобы за проезд по двойной сплошной последствия будут хуже, чем за одинарную. Однако на самом деле санкции определяются тяжестью совершенного нарушения. Как правило, размер штрафа варьируется от 500 до 3 тыс. рублей. К примеру, поворот налево или разворот через сплошную обойдется в 1–1,5 тыс. рублей. Наиболее строгое наказание предусмотрено за обгон через сплошную, за такой маневр придется заплатить 5 тыс. рублей.

При этом правилами предусмотрены смягчающие обстоятельства: например, низкая видимость, плохое состояние асфальта и погодные условия, на которые может сослаться водитель.

До этого в Стерлитамакском районе Башкирии женщина обругала сотрудников ДПС, остановивших ее мужа за вождение в нетрезвом виде и встала на пути патрульного автомобиля.

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