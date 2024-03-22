В Зеленогорске полицейский похитил вымогателя, чтобы потребовать с него деньги

В Красноярском крае бывшего сотрудника правоохранительных органов приговорили к восьми годам лишения свободы за вымогательство автомобиля и превышение должностных полномочий. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Главное следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

«Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — отметили правоохранители.

По данным следствия, осенью 2022 года подсудимый узнал от своего коллеги, что на дежурстве к тому обратился житель Зеленогорска, у которого вымогал деньги его знакомый. Мужчина отказался писать заявление в полицию, подозревая, что у злоумышленника есть покровитель среди правоохранителей. Дежурный рассказал о ситуации подсудимому, который и оказался тем самым покровителем.

Позднее подсудимый с двумя помощниками похитили вымогателя, отвезли его в лес и избили, после чего заставили переоформить на имя полицейского автомобиль стоимостью более двух миллионов рублей. После этого вымогателя отпустили, впоследствии он обратился в полицию. Оперативника и его сообщников задержали.

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