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С тагильчанина, столкнувшего дорожную камеру в канаву, взыскали 214 тыс. рублей

На Урале суд взыскал 214 тыс. рублей с водителя, скинувшего камеру в канаву

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Depositphotos

Пригородный районный суд Свердловской области взыскал с водителя 214,5 тыс. рублей за ремонт камеры фотофиксации нарушений ПДД, которую житель Нижнего Тагила столкнул в придорожную канаву. Об этом сообщается в Telegram-канале «ГИБДД Свердловской области».

«Антонов В. умышленно повредил комплекс фиксации нарушений правил дорожного движения «КРИС-П», столкнув его руками в канаву, в результате чего фоторадарный комплекс упал и получил механические повреждения в виде нарушения геометрии козырька и неисправности видеокамеры прибора», — отмечается в сообщении.

Повреждение камеры произошло весной 2022 года около села Краснополье Пригородного района Свердловской области. Владелец камеры, ООО «УГМК-Телеком», взыскало с виновника стоимость восстановительного ремонта прибора, которая составила 214,5 тыс. рублей. Ответчик признал иск.

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