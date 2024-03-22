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«АвтоВАЗ» будет собирать Granta и Niva в выходной

«АвтоВАЗ» объявил дополнительные смены для сборки Granta и Niva

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Lada

«АвтоВАЗ» назначил на 23 марта дополнительный рабочий день для сотрудников, занятых на сборке Lada Granta и Lada Niva. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу первичной профсоюзной организации завода Сергея Зайцева.

«В субботу, 23 марта, для линий сборки Lada Granta и Niva предусмотрена работа в 12-часовую и 9-часовую дневные смены соответственно. Компенсация за работу в выходной день будет осуществляться в соответствии с действующим коллективным договором», — приводит агентство слова Зайцева.

О том, сколько автомобилей Lada будет изготовлено в течение дополнительных смен, не сообщается. Годовой производственный план «АвтоВАЗа» на 2024 год составляет 500 тыс. машин.

До этого в феврале за рабочие субботу и воскресенье сотрудникам «АвтоВАЗа» удалось собрать около 800 автомобилей.

Ранее была объявлена цена Evolute i-Jet российской сборки.

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