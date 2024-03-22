Страховщики назвали марку машины такси, которая чаще всего попадает в ДТП в России

В России самой аварийной маркой такси признали Datsun. Об этом сообщает компания «АльфаСтрахование», которая проанализировала данные о ДТП по ОСАГО с участием такси за 2023 год.

Также в антирейтинг попали марки Toyota, Hyundai, Kia и Renault. Отмечается, что в 2022 году его возглавлял бренд Haval.

Страховщики добавили, что самыми популярными автомобилями в таксопарках в прошлом году стали Kia (с долей 22%), Hyundai (17%) и Lada (10%). За ними идут Volkswagen (10%) и Skoda (9%). Также в топ все больше проникают китайские марки — например, Chery (3%), JAC (2%) и Exeed (2%).

«Автопарк такси расширяется более доступными в России автомобилями. Пока в нем сохраняется широкий сегмент корейских и европейских марок, но постепенно он начинает замещаться брендами, у которых нет препятствий по выходу на российский рынок», — пояснил директор департамента обязательных видов страхования «АльфаСтрахование» Роман Лободин.

Он добавил, что для экономкласса характерна более быстрая езда, поскольку водители стремятся выполнять как можно больше заказов. Как следствие, растет и аварийность подобных поездок.

До этого компания «Ингосстрах» назвала самые аварийные автомобили на «вторичке», которые были застрахованы по каско. Чаще всего убытки заявляли владельцы таких марок, как Land Rover, Jaguar, Porsche, BMW, MINI и Mercedes-Benz.

Ранее на видео попал момент наезда автомобиля на женщину с коляской в Костроме.