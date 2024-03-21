Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На альтернативную трассу до Сочи потратят более триллиона рублей

Хуснуллин: строительство трассы Джубга-Сочи обойдется в 1,4 трлн рублей

close
100%
Илья Питалев/РИА «Новости»

Стоимость строительства скоростной автомобильной Джубга – Сочи обойдется в 1,4 трлн рублей. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина.

Он отметил, что для проекта планируется привлечь средства из фонда национального благосостояния (ФНБ) под 3% годовых на 15 лет. Окончательная стоимость строительства будет утверждена в «ближайшие недели».

Строительство трассы Джубга — Сочи планируется полностью завершить к концу 2029 года. Протяженность новой скоростной четырехполосной автодороги составит 152 км. Она будет отходить от федеральной трассы М-4 «Дон» в районе города Горячий Ключ и заканчиваться на участке обхода микрорайона Адлер, в районе аэропорта Адлера. Трасса будет соответствовать II категории с расчетной скоростью движения до 100 км в час. Трасса будет платной.

Трасса А-147 «Джубга — Сочи» в настоящее время представляет собой двухполосную дорогу в гористой местности, которая в летнее время сильно перегружена транспортом. Это единственная автодорога, соединяющая Сочи с другими российским регионами.

Ранее Марат Хуснуллин заявил, что стройка участка М-12 Москва — Казань стоила почти триллион рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами