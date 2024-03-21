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В Москве из-за платных парковок улицы стали безопаснее

Дептранс Москвы: платные парковки сделали улицы города безопаснее

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Depositphotos

На улицах Москвы до 60% снизилось число нарушений правил остановки и стоянки на улицах, где с февраля заработали платные парковки. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем Telegram-канале.

«Раньше из-за постоянно занятых парковочных мест водители чаще нарушали правила парковки, бросали машины вторым рядом, под запрещающими знаками или на тротуарах», — отмечается в публикации.

В Дептрансе подчеркнули, что ситуация сильно изменилась: время непрерывной стоянки на одном месте сократилось, благодаря чему разгрузились парковки. Как следствие, у водителей стало меньше поводов конфликтовать и нарушать правила. Положительно платные парковки сказались и на пешеходах, которые отмечают, что автомобили теперь не стоят на тротуарах и не мешают их движению.

Лучший результат зафиксировали на Авангардной улице и Преображенском Валу, где нарушать правила парковки стали на 60% меньше.

До этого выяснилось, что постройка участка трассы М-12 Москва – Казань обошлась в рекордную сумму. Она стоила почти триллион рублей.

Ранее сообщалось, что пьяный водитель возил пассажиров из Сочи в Адлер на сломанной маршрутке.

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