В Москве из-за платных парковок улицы стали безопаснее

На улицах Москвы до 60% снизилось число нарушений правил остановки и стоянки на улицах, где с февраля заработали платные парковки. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем Telegram-канале.

«Раньше из-за постоянно занятых парковочных мест водители чаще нарушали правила парковки, бросали машины вторым рядом, под запрещающими знаками или на тротуарах», — отмечается в публикации.

В Дептрансе подчеркнули, что ситуация сильно изменилась: время непрерывной стоянки на одном месте сократилось, благодаря чему разгрузились парковки. Как следствие, у водителей стало меньше поводов конфликтовать и нарушать правила. Положительно платные парковки сказались и на пешеходах, которые отмечают, что автомобили теперь не стоят на тротуарах и не мешают их движению.

Лучший результат зафиксировали на Авангардной улице и Преображенском Валу, где нарушать правила парковки стали на 60% меньше.

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