Выяснилось, что обязательно нужно сделать с машиной весной

Каждый автовладелец должен проверять свой автомобиль раз в полгода. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на собственника и руководителя автосервисов Fit Service Андрея Мершиева.

«Рекомендую каждому автовладельцу проверять машину каждые полгода. Здесь привязка к сезону по желанию, но заехать на диагностику именно после зимы — правильный подход. Обязательно проверьте исправность ходовой части, состояние основных технических жидкостей, ремни навесных агрегатов, тормозные колодки, щетки стеклоочистителя, систему кондиционирования», — сказал автоэксперт.

По словам Мершиева, большинство владельцев не знают, что антифриз так же, как и масло, меняется по регламенту или по состоянию. На автомобиле с пробегом это должно происходить раз в два года. С такой же частотой надо менять и тормозную жидкость потому, что в ней накапливается вода. Масло в двигателе меняется раз в 10-15 тыс. км.

Кроме того, после зимы необходимо заменить такие «расходники», как воздушный фильтр и салонный фильтр.

До этого стало известно, что наиболее подвержена коррозии задняя часть автомобиля: ниша запасного колеса со стороны земли, колесные арки, заднее место крепления подрамника или подвески. Причина в том, что именно в задние элементы летит песок, реагенты, вода грязь во время движения автомобиля.

Во время эксплуатации автомобиля также очень сильно страдают пороги. На большинстве новых машин они закрыты специальными пластиковыми накладками. Инженеры, при создании современных моделей авто, не учитывают, что под ними скапливается грязь и песок в сыром виде и подолгу там остается. Именно поэтому эти места также очень быстро начинают ржаветь.

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