С автогонщика «Формулы-1» Никиты Мазепина сняли санкции Евросоюза

Суд Евросоюза постановил исключить бывшего гонщика «Формулы-1» Никиту Мазепина из санкционных списков. Об этом сообщает «РИА Новости».

Мазепин провел единственный сезон в «королевских гонках» в 2021 году, но ни разу не финишировал в очках. Из-за ситуации на Украине американская команда «Хаас» расторгла соглашение с пилотом.

Мазепин требовал в апреле 2023 года у министра иностранных дел Канады Мелани Жоли исключения из санкционного списка. В поданном заявлении в Федеральный суд утверждалось, что из-за ограничений Мазепин лишился возможности принимать участие в гоночных сериях, проходящих в Канаде, из-за чего его шансы на возвращение в «Формулу-1» в 2024 году «катастрофически снижаются».

До этого руководитель программы развития российского автоспорта SMP Racing Олег Петриков рассказал, что гонки гораздо лучше наблюдать вживую, а не по телевизору, поскольку даже самое качественное изображение и обилие ракурсов не подарит ощущения личного присутствия. Кроме того, по его словам, организаторы состязаний всегда стараются предложить зрителям дополнительные активности.

Также, стало известно, что в Великобритании через 28 лет найдена украденная красная Ferrari Testarossa, принадлежавшая австрийскому гонщику «Формулы-1» Герхарду Бергеру.

Ранее сообщалось, что в Германии наладили производство водородной машины от гонщика из РФ Сергея Карякина.