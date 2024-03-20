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На МКАД фура разнесла в щепки движущееся назад такси

На МКАД большегруз снес такси, которое двигалось задним ходом

На МКАД фура врезалась в такси, которое двигалось в обратном направлении. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем Telegram-канале.

«На внешней стороне 84-го км МКАД (после развязки с Алтуфьевским шоссе) столкнулись два автомобиля. На месте работают оперативные службы города», — говорится в публикации.

На видео, которое опубликовал Дептранс, показано, что большегруз врезался с такси, которое двигалось задним ходом. После столкновения фура ударилась в отбойник и перевернулась. Информации о пострадавших пока нет. Движение не затруднено, отмечается в публикации.

До этого в Люберцах таксист с Северного Кавказа начал стрельбу из-за закрытого шлагбаума. Полиции удалось задержать нарушителя. Выяснилось, что он достал пистолет после конфликта с охранником.

Ранее выяснилось, что «АвтоВАЗ» увеличит выпуск самых дешевых автомобилей.

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