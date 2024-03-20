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Россиянам рассказали, как определить неадекватный ценник на подержанный автомобиль

В «Сберавто» назвали факторы, говорящие о неадекватной цене на авто с пробегом

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Существует несколько факторов, говорящих о неадекватном ценнике на автомобиль с пробегом. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сервис «СберАвто».

Первый признак — стоимость сильно отличается от цен на рынке. Более адекватным показателем будет медианная стоимость — значение, при котором стоимость половины предложений на рынке будет ниже, а другой половины — выше.

Второй признак — непонимание разницы между удачным и неудачным вариантом исполнения. Чтобы определиться с выбором, необходимо изучить как технические характеристики авто, так и отзывы о модели автомобиля.

О неадекватном ценнике на подержанный автомобиль может говорить также цена в отрыве от истории. Судить об истории и бережности эксплуатации машины можно по внешним повреждениям, состоянию салона, а также во время тест-драйва, на котором можно понять, исправен автомобиль или нет.

Еще один признак неадекватности цены — аномальные показатели эксплуатации. В частности, за год машина в России проезжает от 10 тыс. до 30 тыс. км. При этом владеют одним автомобилем обычно не меньше трех лет. Другие значения должны вызвать подозрение.

Последний фактор — неготовность к аргументированному торгу.

До этого стало известно, что почти половина россиян при покупке авто делают выбор в пользу проверенных профессиональных продавцов.

Так, 77% респондентов рассматривают покупку авто с пробегом. При этом 54% них склонны обратиться к профессиональным частным продавцам.

45% автолюбителей среди готовых покупать авто с пробегом, предпочитают профессиональных продавцов, прошедших проверку онлайн-платформ.

Также исследование показало, что профессиональных продавцов при покупке авто больше предпочитают женщины (57%) и молодежь в возрастной группе 18-24 лет (66%).

Ранее сообщалось, что у купленного в КНР авто могут быть проблемы с постановкой на гарантию.

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