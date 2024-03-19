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Mercedes занялся выпуском медленных автомобилей

Компания Mercedes представила самую медленную модель AMG GT

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Mercedes-AMG

Mercedes представила наименее мощную модификацию для AMG GT с индексом GT 43. Об этом пишет The Citizen.

Модель получила задний привод, двухлитровую «турбочетверку» и стартер-генератор. Продажи базового купе ожидаются в течение текущего года. Точная стоимость пока неизвестна, однако, судя по оснащению автомобиля, она окажется самой доступной в гамме.

Двигатель новинки развивает 421 л.с., при. этом еше 14 л.с. может добавить электрическая надстройка. Автомобиль оснастили девятиступенчатой коробкой с «мокрым» сцеплением вместо традиционного гидротрансформатора. Модель отличается от более мощных версий AMG GT другой решеткой радиатора и бампером с менее выраженными воздухозаборниками.

Mercedes-AMG GT в будущем получит самую мощную и экстремальную версию E Performance. Ожидается, что ее отдача превысит 800 л.с.

Ранее выяснилось, что с 1 апреля пересдать экзамен на водительские права в РФ можно будет через полгода.

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