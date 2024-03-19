В ГИБДД разрешили ездить на автомобиле без номеров 10 дней

Российская Госавтоинспекция разрешила ездить автомобилям без номеров 10 дней до постановки на учет. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits со ссылкой на письмо, выпущенное главой ГИБДД России Виктором Черниковым.

«Таким образом, законодательство допускает случаи участия в дорожном движении без постановки на государственный учет транспортных средств, со дня приобретения прав владельца которых не прошло десяти дней, в том числе и без государственных регистрационных знаков», — говорится в письме.

Отмечается, что ранее возникла правовая коллизия, закон разрешает водителям ездить 10 дней на автомобиле без номеров до момента постановки автомобиля на учет в ГИБДД.

Однако, в конце 2023 года Верховный суд постановил по одному из дел, что передвижение без государственных регистрационных знаков незаконно.

В результате уже с начала 2024 года сотрудники ГИБДД начали штрафовать водителей только что купленных новых машин без номеров. Единственным выходом стал эвакуатор до МРЭО.

До этого стало известно, что сотрудники ГИБДД стали изымать водительские удостоверения у владельцев праворульных автомобилей за номерные знаки, установленные не по центру оси автомобиля.

Ранее сообщалось, что тарифы на принудительную эвакуацию машин в Москве выросли на 25%.