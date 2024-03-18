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В России появятся полноприводные версии двух кроссоверов Jetour

Полноприводные Jetour Dashing и X90 Plus появятся в России в 2024 году

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Jetour

Китайский автомобильный бренд Jetour до конца 2024 года выведет на российский рынок полноприводные версии двух кроссоверов — Dashing и X90 Plus. Об этом сообщают «Китайские автомобили» со ссылкой на материалы дилерской конференции Jetour.

На опубликованном слайде из презентации Jetour сообщается, что дебют полноприводного Jetour Dashing запланирован на ноябрь 2024 года. Представить в России Jetour X90 Plus в полноприводном исполнении компания планирует в декабре 2024 года.

При этом полноприводной версии Jetour Dashing нет даже на китайском рынке. В России переднеприводный Jetour Dashing предлагается с турбомотором 1.5 мощностью 147 л.с., который работает в паре с 6-ступенчатой МКП или 6-ступенчатым «роботом». Доступен и агрегат 1.6, выдающий 190 л.с. Такой Dashing снабжен 7-ступенчатой РКП. Стоимость кроссовера — от 2,49 до 3,19 млн рублей.

Обновленный Jetour X90 Plus в полноприводной версии получит двигатель 2.0 и 8-ступенчатый «автомат». Нынешняя версия кроссовера предлагается в России с моторами 1.6 (190 л.с.), а также 2.0 (245 л.с.) и передним приводом.

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