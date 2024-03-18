Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

УАЗ сделает кузова «Патриота» более ровными

УАЗ улучшит качество кузовов «Патриота»

close
100%
УАЗ

УАЗ обновит штамповую оснастку, применяемую при штамповке кузовных деталей внедорожников «Патриот», сообщает Quto.

Изготовлением штамповой оснастки займется дочерняя компания автозавода «УАЗ-Техинструмент». На штампе для левой боковины кузова «Патриота» будет заменен прижим, что позволит улучшить качество сопряжения передней стойки кузова и ветрового стекла. Также будут заменены рабочие части штампа, используемого для изготовления передней части панели пола внедорожника. Это позволит улучшить геометрические показатели основания кузова.

Кроме того, модернизирован штамп для усилителя центральной стойки кузова. Это позволит расширить диапазоны регулировки дверей при сборке «Патриота» на конвейере и обеспечить более ровные и аккуратные зазоры между дверями и дверными проемами.

Ранее «Газета.Ru» выяснила, что «АвтоВАЗ» начал испытания «мулов» кроссовера на платформе Lada Vesta.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами