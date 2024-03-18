УАЗ сделает кузова «Патриота» более ровными

УАЗ обновит штамповую оснастку, применяемую при штамповке кузовных деталей внедорожников «Патриот», сообщает Quto.

Изготовлением штамповой оснастки займется дочерняя компания автозавода «УАЗ-Техинструмент». На штампе для левой боковины кузова «Патриота» будет заменен прижим, что позволит улучшить качество сопряжения передней стойки кузова и ветрового стекла. Также будут заменены рабочие части штампа, используемого для изготовления передней части панели пола внедорожника. Это позволит улучшить геометрические показатели основания кузова.

Кроме того, модернизирован штамп для усилителя центральной стойки кузова. Это позволит расширить диапазоны регулировки дверей при сборке «Патриота» на конвейере и обеспечить более ровные и аккуратные зазоры между дверями и дверными проемами.

Ранее «Газета.Ru» выяснила, что «АвтоВАЗ» начал испытания «мулов» кроссовера на платформе Lada Vesta.