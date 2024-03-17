Движение по Крымскому мосту восстановилось спустя 20 минут перерыва. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по ситуации на мосту.

Трафик был перекрыт в 11:12 мск и возобновлен в 11:30 мск.

12 августа 2023 года Минобороны РФ сообщило о попытке удара украинской ракеты по Крымскому мосту. До этого глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что в районе Керченского пролива сбили две ракеты. Советник главы Крыма Олег Крючков на этом фоне попросил граждан не снимать работу ПВО.

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Находящихся на объекте и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Позднее Минобороны РФ заявило, что ВСУ попытались атаковать Крымский мост переделанной ракетой С-200.

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.