Дорогу через Верхний Ларс открыли для легковых машин

Проезд из Грузии в Россию через КПП «Верхний Ларс» открыли для движения легковых машин, сообщает «Sputnik Грузия».

Проезд для транспорта с прицепами и полуприцепами остается закрытым из-за гололедицы. В частности, движение на участках Военно-грузинской дороги «Млета — Гудаури» осуществляется беспрепятственно. На участке трассы «Гудаури — Коби» оно ведется через лавинозащитные тоннели.

Движение по дороге к Верхнему Ларсу было закрыто накануне из-за опасности схода снежной лавины. Ограничение было введено для всех видов транспорта.

До этого на Алтае опрокинулся в кювет автобус, следовавший из Казахстана в Новосибирск. Пострадали семь человек.

Ранее в Новороссийске водитель маршрутки избил подростка, не оплатившего проезд.