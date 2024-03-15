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«АвтоВАЗ» назвал китайских конкурентов Lada Vesta

«АвтоВАЗ» расценивает модели BAIC и Omoda как конкурентов для Lada Vesta

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Lada

«АвтоВАЗ» во время презентации Lada Vesta с вариатором и 1,8-литровым мотором Evo на 122 л.с. назвал главных конкурентов модели. Об этом сообщает «Российская газета».

В число соперников новой Lada Vesta вошли китайские модели. Среди них — BAIC U5 Plus, которую продают за 2,1 млн руб., Changan Alsvin (1,75 млн руб.), Omoda S5 (2,25 млн руб.) и Geely Emgrand (2,17 млн руб.). Ключевым преимуществом Lada Vesta с вариатором «АвтоВАЗ» считает цену — новинку можно приобрести за 1,58 млн руб.

Кроме того, седан выше своих конкурентов (1 496 мм), он может разгоняться до 100 км/ч за 11,3 секунд и имеет большой багажник в 480 л. Средний расход топлива у Vesta составляет 7,3 л на 100 км. Также к плюсам относят светодиодные фары ближнего и дальнего света, регулировку руля по вылету и периодичность ТО в 15 тыс. км (у китайских конкурентов раз в 10 тыс. км).

До этого «АвтоВАЗ» решил расширить цветовую гамму для Lada Vesta до семи оттенков. Автомобили всех семейств Lada на заводе долгое время красили в белый «Ледниковый», черный «Пантера», светло-серый «Платина».

Ранее были названы главные автомобильные новинки, которые не дойдут до России.

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