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«Автодор» не изменил тарифы на трассе «Восток», несмотря на поручение Путина

«Автодор» оставил прежними тарифы на трассе «Восток» после поручения Путина

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Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

Тарифы, которые действуют на трассе М-12 «Восток», экономически обоснованы и не нарушают требования законодательства. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на госкомпанию «Автодор», которой поручили проанализировать тарифы за проезд.

Сейчас стоимость поездки по М-12 от Москвы до Казани для «легковушки» составит 4481 рубль, то есть 6 рублей 4 копейки за проезд 1 км платного участка. Если учесть максимальную скидку по программе лояльности, то дорога обойдется в 3809 рублей. За путь от Арзамаса до Казани придется заплатить 1660 рублей — 5 рублей 9 копеек за 1 км.

В «Автодоре» добавили, что тарифы на М-12 сопоставимы с тарифами на платных участках М-11 «Нева».

«Услуга проезда — конкурентный рынок <...>. Сдерживающим фактором для роста тарифа является также конкуренция с бесплатными дорогами, ж/д транспортом и самолетом. Семье из трех человек проезд по основным направлениям (Москва – Санкт-Петербург, Москва – Казань, Москва – Юг) на автомобиле более выгоден. По сравнению с бесплатной альтернативной (М-7 «Волга») пользователи экономят время в пути», — пояснили в госкомпании.

В феврале этого года Владимир Путин поручил «Автодору» и правительству проанализировать тарифы на трассе М-12 «Восток». Предложения должны были направить президенту до 15 марта 2024 года.

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