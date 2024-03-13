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Таможня РФ доначислила около миллиона рублей покупателям «серых» иномарок

Владельцы «серых» иномарок в РФ доплатят до 840 тысяч рублей за утильсбор

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Depositphotos

Тысячи россиян, которые заказали импортные автомобили у «частников», получили от ФТС требования оплатить утилизационный сбор по повышенным ставкам в размере 300–840 тыс. руб. Об этом сообщают «Известия».

«Практика показывает, что зачастую надзорные органы предъявляют требования о доплате покупателю, поскольку именно он физически обладает автомобилем, и в случае неуплаты на нее можно обратить взыскание», — пояснил адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

По словам участников рынка, доплатить будут вынуждены порядка 5–7 тыс. россиян. Эти автовладельцы покупали машину через посредников и рассчитывали на оплату сбора по льготным коэффициентам. Однако ФТС рассчитала их по коммерческим ставкам, то есть как для машин, которые ввозят дилеры. Если льготные тарифы на популярные модели оценивают в 3,4 тыс. и 5,2 тыс. руб., то полные — от 300 тыс. до 1,3 млн руб.

«Это было предсказуемо: мы уже неоднократно предупреждали о том, что такая экономия в итоге выльется в дополнительные траты. Практика показывает, что любые попытки обмануть систему и попытаться найти ту или иную лазейку, обычно заканчиваются дополнительными расходами, которые съедают всю экономию», — считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

До этого россиянам объяснили, в каком случае они получат штраф за проезд на желтый. На сегодняшний день судебная практика сложилось не в пользу водителей. В связи с этим, если на светофоре загорелся желтый сигнал, то человек за рулем должен остановиться. В обратном случае придется заплатить штраф за проезд на запрещающий сигнал.

Ранее «Яндекс-такси» придумал новое наказание для заказчиков.

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