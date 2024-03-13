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Audi ввела платную подписку на климат-контроль

Владельцы Audi A3 получат двухзонный климат-контроль только по платной подписке

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Audi

Компания Audi ввела для новой Audi A3 доступ по подписке к ряду функций автомобиля, включая климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, интерфейсы Apple Car и Android Auto. Об этом сообщила пресс-служба Audi по итогам презентации новой модели.

«Функции включают в себя адаптивный ассистент круиза, ассистент дальнего света и возможность расширения стандартной системы кондиционирования двухзонным комфортным климат-контролем. Все функции можно забронировать на один месяц, шесть месяцев, один год, три года или навсегда», — отмечается в сообщении автопроизводителя.

На европейском рынке Audi A3 будет доступна на старте продаж с двумя силовыми установками. Бензиновый турбомотор 1.5 развивает 150 л.с., дизель выдает аналогичную мощность. В обеих версиях автомобиль снабжен семиступенчатым «роботом» S-tronic с двойным сцеплением. Линейка силовых агрегатов для Audi A3 будет расширена во II квартале 2024 года.

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