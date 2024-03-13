Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ростовский водитель чуть не напоролся на шлагбаум, как в «Пункте назначения»

В Ростовской области шлагбаум пробил лобовое стекло въехавшего в него авто

close
100%
«Ростов Главный»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Ростов Главный»

Ростовский водитель не успел проехать шлагбаум и врезался в него — острие пробило насквозь лобовое стекло автомобиля. Видео произошедшего опубликовал Telegram-канал «Ростов Главный».

«В одном из СНТ Аксайского района чуть не случился эпизод из «Пункта назначения»! Водитель залип в телефоне и въехал в шлагбаум, когда тот начал уже закрываться. Просто чудо, что водитель остался жив!» — говорится в публикации.

Некоторые пользователи при этом считают, что причина произошедшего не в невнимательности водителя, а в неисправности автомобиля.

До этого в Подмосковье мужчина накинулся с кулаками на глухонемую водительницу такси. Произошедшее засняла камера, которая находилась в салоне автомобиля пострадавшей. Судя по изображению, инцидент произошел 8 марта.

Ранее «Яндекс-такси» придумал новое наказание для заказчиков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами