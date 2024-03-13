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Россиянам представили кроссовер Xcite X-cross

В Петербурге представили первую модель нового бренда Xcite X-Cross 7

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РИА Новости

В Санкт-Петербурге на парковке перед зданием правительства были представлены несколько автомобилей нового бренда «Автозавода Санкт-Петербург» Xcite X-Cross 7. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, шесть автомобилей на парковке перед Смольным выстроены в ряд, образуя российский триколор. Всего же автозавод представил семь автомобилей.

Отмечается, что мощность двигателя автомобиля составляет 147 лошадиных сил, длина — 4,5 метра, ширина — 1,842 метра, высота — 1,705 метра.

«Автозавод Санкт-Петербург» работает на площадке завода Nissan, переданного в государственную собственность.

До этого портал Autonews.ru писал, что на площадке готовой продукции завода Lada в Санкт-Петербурге скопились сотни автомобилей, среди которых находятся кроссоверы Chery Tiggo 7. Отсутствие внешнего декора может говорить о том, что эти автомобили приготовлены для выпуска под новым брендом XCite.

Ранее был составлен портрет среднестатистического покупателя китайского автомобиля в РФ.

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