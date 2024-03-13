Автосервисам разрешат ремонт техники без оригинальных запчастей

Бизнесу хотят разрешить ремонт авто без оригинальных запчастей. Об этом пишет издание «Известия» со ссылкой на представителя члена комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рифата Шайхутдинова.

5 марта письмо с соответствующей просьбой направил депутату директор Ассоциации параллельного импорта Анатолий Семенов. 12 марта оно было рассмотрено на заседании комитета.

Отмечается, что российские компании сейчас сталкиваются с исками из-за попыток провести ремонт техники без оригинальных запасных частей, поскольку сама процедура ремонта находится под защитой норм интеллектуального права. При этом по итогу рассмотрения нескольких исков западных правообладателей к российским компаниям ремонт автомобилей с неоригинальными деталями российские суды приравняли к производству подделки.

До этого в Костроме начался выпуск российской ABS для автомобилей.

Ранее компания Jeep отозвала из России более 1200 автомобилей Grand Cherokee из-за неисправной системы ABS.