Дилеры впервые за долгое время повысили цены на подержанные авто

По итогам февраля подержанные машины у дилеров впервые стали дорожать спустя три месяца падения их средней стоимости. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на аналитиков «Авто.ру Бизнес».

«Такое падение объясняется интересом покупателей к новым автомобилям: на рынке появились новые бренды, усилилась конкуренция, и автопроизводители вынуждены были запускать стимулирующие акции. Однако в феврале мы видим возвращение роста цен, и в марте и апреле рост будет только усиливаться из-за новостей вокруг ужесточения правил уплаты утилизационного сбора на автомобили, ввезенные из стран ЕАЭС, что в итоге приведет к существенному повышению цен на импортируемые автомобили», — отмечает директор по развитию «Авто.ру Бизнес» Даниил Шкурыгин.

Среди дилеров средняя стоимость предложений выросла с 2,08 млн руб. в январе этого года до 2,1 млн руб. в феврале.

Также повышаются цены на вторичные авто и у «частников» — тенденция продолжается с октября прошлого года. В сравнении с январем 2024 года средняя стоимость машин с пробегом от частных продавцов выросла в феврале с 1,45 млн до 1,47 млн руб.

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