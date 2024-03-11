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ВС РФ ликвидировали более 150 украинских солдат на Южно-Донецком направлении

МО РФ: российские войска устранили 150 солдат ВСУ на Южно-Донецком направлении

Вооруженные силы России ликвидировали свыше 150 украинских военнослужащих на Южно-Донецком направлении в зоне проведения СВО. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев, его обращение опубликовало Минобороны РФ.

По словам Гордеева, ВС РФ нанесли удары авиацией, артиллерией и огнеметными системами по местам скопления солдат 72-й механизированной бригады, 128-й бригады территориальной обороны, а также подразделений нацгвардии ВСУ около Старомайорского и Угледара. Также были поражены опорные пункты противника.

Отмечается, что ВСУ потеряли не только 150 солдат, но также БМП, боевую бронированную машину, САУ «Гвоздика», две гаубицы Д-20 и четыре автомобиля. Кроме того, в результате удара ВС РФ был уничтожен украинский склад боеприпасов.

До этого сообщалось, что российские войска поразили расположение элитных военных ВСУ в Харьковской области.

Ранее в США рассказали, как ВС РФ повысили свою эффективность в конфликте на Украине.

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