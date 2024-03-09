В Карелии трасса треснула пополам

В Карелии трасса на автоподъезде к Лучевому-1 треснула пополам. Фото опубликованы в Telegram-канале «КарелInform».

«Огромные трещины появились на недавно отремонтированной дороге в Карелии, сообщили местные жители в соцсетях. Речь идет о подъезде к м. Лучевое-1», — говорится в публикации.

Автор фото при этом написал, что «дороге и года нет».

Отмечается, что ремонт 6-километровой дороги от трассы «Кола» к дачному поселку Лучевое-1 начался в мае прошлого года в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Несмотря на то, что контракт был рассчитан на два года работ, подрядчик закончил работу уже в 2023-м.

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