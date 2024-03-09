Водитель пообещал оторвать вторую ногу ветерану СВО из-за замечания о парковке

В Уссурийске водитель угрожал оторвать вторую ногу ветерану-инвалиду СВО, который сделал ему замечание за парковку на месте для людей с ограниченными возможностями. Об этом сообщили в Telegram-канале News.VL.

«В Уссурийске произошел инцидент, когда водитель, неправомерно занявший место парковки для инвалидов в ТЦ «Русский рынок», агрессивно отреагировал на замечание от инвалида-участника СВО с позывным «Кипиш». Встреча произошла, когда «Кипиш» прибыл на мероприятие к девушке-волонтеру. На замечание о нарушении водитель ответил угрозами, в том числе и оторвать вторую ногу ветерану, который потерял первую на СВО, спасая товарищей под Угледаром», — говорится в публикации.

По словам ветерана, когда он попытался снять на камеру номер машины и зафиксировать правонарушение, то водитель начал оскорблять его и кричать: «Понаехало тут с СВО мразей всяких».

До этого на видео попал мужчина, которому сотрудник ДПС прострелил ногу.

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