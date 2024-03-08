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GAC превратил седан Trumpchi Empow R в кабриолет

GAC сделал из седана Trumpchi Empow R кабриолет со складной крышей

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GAC

Китайский автопроизводитель GAC представил на тюнинг-шоу в Шэнчжэне кабриолет, который сделан из седан Trumpchi Empow R. Об этом сообщает carnewschina.com.

Отмечается, что автомобиль создан в единственном экземпляре. Чтобы получился кабриолет, седан укоротили на 120 мм, лишили задних дверей, а передние удлинили на 100 мм. Чтобы высвободить место для складной крыши, пришлось переделать багажник. Кроме того, была модифицирована и усилена рамка лобового стекла, а также заново сконфигурирован салон.

Кабриолет оснастили 20-дюймовыми легкосплавными колесными дисками с низкопрофильными шинами и новыми амортизаторами. Открытый автомобиль получил двухлитровый турбомотор мощностью 265 л.с. и восьмиступенчатую автоматическую коробку передач.

О том, пойдет ли новый кабриолет GAC в производство, неизвестно.

До этого американский автопроизводитель Rivian представил новый кроссовер R2. У машины массивный передний бампер, широкие колесные арки, большой дорожный просвет и выдвигающиеся ручки. Новинка будет доступна с одним, двумя или тремя электромоторами. В США автомобиль будет стоить $45 тыс. (4,1 млн рублей по курсу на момент публикации).

Ранее сообщалось, что самой нужной опцией в авто женщины считают оповещение о незакрытых дверях.

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