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Volkswagen выпустил хетчбэк Polo для фермеров

Volkswagen представил внедорожную версию Polo Robust с увеличенным клиренсом

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Volkswagen

Компания Volkswagen представила в Бразилии новую версию Polo с приставкой Robust. Об этом сообщает motor1.com. Машина рассчитана на фермеров.

От обычного Polo новинка отличается виниловой обивкой сидений, резиновыми ковриками в салоне и фаркопом. Также у машины есть высокий клиренс и электронная система имитации блокировки дифференциала XDS.

Хетчбэк Polo Robust оснащен двигателем объемом 1,0 л мощностью 77 л.с. Мотор может работать на этаноле, тогда его отдача составляет 84 л.с. Коробка передач — пятиступенчатая механическая. Привод только на передние колеса.

Ранее сообщалось, что в апреле 2024 года в Китае начнутся продажи нового кроссовера Neta L. На местном рынке машина составит конкуренцию модели BYD Song Plus (Seal U в Европе). Предполагается, что новинка станет бестселлером продаж.

Цена Neta L не разглашается. Ориентировочно, автомобиль будет стоить 150 тыс. юаней (1,9 млн рублей по курсу на момент публикации).

Ранее сообщалось, что Lada Vesta с вариатором будет стоить 1,6 млн рублей.

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