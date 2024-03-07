Volkswagen выпустил хетчбэк Polo для фермеров

Компания Volkswagen представила в Бразилии новую версию Polo с приставкой Robust. Об этом сообщает motor1.com. Машина рассчитана на фермеров.

От обычного Polo новинка отличается виниловой обивкой сидений, резиновыми ковриками в салоне и фаркопом. Также у машины есть высокий клиренс и электронная система имитации блокировки дифференциала XDS.

Хетчбэк Polo Robust оснащен двигателем объемом 1,0 л мощностью 77 л.с. Мотор может работать на этаноле, тогда его отдача составляет 84 л.с. Коробка передач — пятиступенчатая механическая. Привод только на передние колеса.

Ранее сообщалось, что в апреле 2024 года в Китае начнутся продажи нового кроссовера Neta L. На местном рынке машина составит конкуренцию модели BYD Song Plus (Seal U в Европе). Предполагается, что новинка станет бестселлером продаж.

Цена Neta L не разглашается. Ориентировочно, автомобиль будет стоить 150 тыс. юаней (1,9 млн рублей по курсу на момент публикации).

Ранее сообщалось, что Lada Vesta с вариатором будет стоить 1,6 млн рублей.