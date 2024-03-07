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Воронежец нокаутировал водителя автобуса из-за пропущенной остановки

В Воронеже пассажир проломил голову водителю автобуса за пропуск остановки

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Shutterstock

В Воронеже пассажир проломил голову водителю из-за пропущенной остановки. Об этом сообщает Telegram-канал «TV Губерния. Воронеж».

Отмечается, что инцидент произошел в автобусе №9 КС в Центральном районе города. Известно, что водитель не открыл вовремя двери и пассажир проехал свою остановку. Когда водитель вышел из автобуса на конечной остановке, пассажир ударил его рукой по лицу. Водитель упал и ударился головой.

Водитель госпитализирован с переломом основания черепа. На пассажира заведено уголовное дело по ч.1 ст.111 УК РФ. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

До этого стало известно, что у мужчины, который обстрелял грузовик под Калугой и ранил водителя в голову, дома обнаружили разные образцы огнестрельного оружия. Стрелявший мужчина заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Барнауле водитель сбил ребенка и подарил ему конфеты.

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