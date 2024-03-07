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Названа дата начала продаж Lada Vesta с вариатором

Lada Vesta с вариатором будет стоить 1,6 млн рублей

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Lada

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» начал отгружать дилерам автомобили Lada Vesta с вариатором. Об этом сообщает пресс-служба «АвтоВАЗа». Продажи начнутся 11 марта.

«Современный вариатор с семью виртуальными ступенями обеспечивает высокий уровень комфорта, надежности, а кроме того, по-новому раскрывает драйверский характер Lada Vesta. Конструкция АТ адаптирована к тяжелым условиям эксплуатации», — говорится в сообщении.

Стоимость седана Lada Vesta с вариатором в комплектации Comfort составляет 1,6 млн рублей.

До этого стало известно, что обновленные модели семейства Lada Vesta получили вариатор WLY, работы которого хватит на четверть миллиона километров. Новый вариатор похож на Jatco JF015E, который раньше устанавливали в машины Lada, когда маркой владела компания Renault.

Также выяснилось, что WLY CVT18 часто можно встретить на автомобилях Chery, поэтому с ним хорошо знакомы механики. В некоторых машинах китайской компании ломались подшипники конусов, однако в отношении Lada эксперты таких проблем не ждут из-за более легких условий работы.

Ранее сообщалось, что в феврале средняя цена машины снизилась до 3,6 млн рублей.

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