Водителям предложили повесить «Барби» на авто

В Великобритании в продаже оказался «красивый» автомобильный регистрационный знак — Bar8ie. Его предлагают приобрести на британском сайте Absolute Reg.

Стоимость автономера в стиле «Барби» — более £1 млн (порядка 122 млн руб. по курсу). Если его удастся продать, то он будет самым дорогим автономером, реализованным на территории Соединенного Королевства.

Вероятно, что продавец решил найти покупателя среди поклонников барбикора и прошлогоднего фильма «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях. Ленту номинировали на премию «Оскар», которая состоится 10 марта. Предполагается, что продавец мог приурочить к этому событию продажу номера.

Отмечается, что Absolute Reg пообещал взять на себя документы и доставку. Прикрепить автономер можно к любой машине, зарегистрированной в Великобритании после 1967 года.

Ранее были названы три самые надежные российские машины.